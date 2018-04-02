Барабанов: «У Сорокина было мало шансов спасти ЦСКА в моментах с нашими голами» 

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Третьяк: «Я буду единственным кандидатом на выборах президента ФХР»

Проворов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном»

Третьяк: «У ЦСКА было много необоснованных удалений в 3-м матче серии со СКА, сами виноваты»