Барабанов: «У Сорокина было мало шансов спасти ЦСКА в моментах с нашими голами» 

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился эмоциями от победы над ЦСКА (5:2, 2-1) в третьем матче финала Западной конфеернции КХЛ.
«В моменте, когда Ярно Коскиранта забил с моей передачи, все звено хорошо сработало. Рады, что Коскиранта стабильно забивает в плей-офф, дай бог, чтобы продолжал. Не думаю, что можно винить в чем-то Илью Сорокина, посмотрите, какие голы ему забили. Мы хорошо перекрываем его, у Сорокина мало было шансов в тех моментах спасти ЦСКА. Не могу сравнить этот ЦСКА с командой 2015 года, когда СКА выиграл серию с 0-3. Меня тогда в команду только при счете 0-3 и вызвали. Может быть, я и помог тогда переломить серию», — сказал Барабанов.
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