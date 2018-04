Дадонов забросил четвертую шайбу в последних пяти матчах. Видео

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Россиянин вывел свою команду вперед в счете — 2:1.

Для Дадонова эта шайба стала 27-й в сезоне. Форвард «Пантерз» забил четыре гола в последних пяти матчах.

GOAL! Evgenii Dadonov scores on the power play near the end of the 1st period to give the @FlaPanthers the lead! #FlaPanthers #NHL pic.twitter.com/DFg1RfKW3N

— FOX Sports Florida (@FOXSportsFL) 3 апреля 2018 г.