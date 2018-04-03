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Шайба Дадонова помогла «Флориде» победить «Каролину»
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Шайба Дадонова помогла «Флориде» победить «Каролину» 

ТАСС 55 минут назад
Фото: ТАСС
"Флорида" обыграла "Каролину" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Маккензи Уигар (5-я минута), Евгений Дадонов (20) и Алекс Петрович (53). У гостей шайбы на счету Тревора ван Римсдайка (4) и Дерека Райна (34).
На счету российского нападающего теперь 61 очко (27 шайб + 34 передачи) в 70 матчах сезона.
"Флорида" занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 88 очков после 78 матчей. "Каролина" располагается строчкой ниже, в активе команды 81 очко после 80 игр.
Следующий матч "Флорида" проведет дома против "Нэшвилла" 4 апреля. "Каролина" 6 апреля встретится на выезде с "Филадельфией".
В другом матче дня "Торонто" на домашней площадке победил "Баффало" со счетом 5:2. Российский защитник хозяев Никита Зайцев результативными действиями не отметился.
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