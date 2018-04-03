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Видео: Дадонов забросил 27-ю шайбу в сезоне
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Видео: Дадонов забросил 27-ю шайбу в сезоне 

Советский спорт 44 минуты назад
29-летний нападающий отличился на заключительной минуте первого периода при счете 1:1.
Таким образом, Дадонов набрал 61 (27 голов + 34 передачи) очко в 70 играх сезона и 81 (37+44) очко в 125 матчах НХЛ.
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