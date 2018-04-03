Ещё
Видео: Дадонов забросил 27-ю шайбу в сезоне
Далее:
Читайте также:
Найти
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Видео: Дадонов забросил 27-ю шайбу в сезоне
Советский спорт
44 минуты назад
Комментарии
29-летний нападающий отличился на заключительной минуте первого периода при счете 1:1.
Таким образом, Дадонов набрал 61 (27 голов + 34 передачи) очко в 70 играх сезона и 81 (37+44) очко в 125 матчах НХЛ.
Советский спорт: последние новости
Третьяк будет единственным кандидатом на выборах президента ФХР
Защитник «Баффало» Антипин выбыл на неопределенный срок
«Филадельфия» победила «Бостон» и близка к тому, чтобы оформить выход в плей-офф
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена замена уволенному тренеру «Краснодара»
1
WADA против турниров в РФ
39
«Скажи мне это в лицо»: Малкин поссорился с Кузнецовым
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас
50
Уткин рассказал об увольнении Манчини
1
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс
Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол
Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение