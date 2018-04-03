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Дубли Мэттьюса и Нюландера принесли «Торонто» победу над «Баффало»
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Дубли Мэттьюса и Нюландера принесли «Торонто» победу над «Баффало» 

Чемпионат.com 15 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Завершился первый матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке «Эйр Канада-центр» сломила сопротивление «Баффало Сэйбрз», одержав победу со счётом 5:2 (1:0, 3:1, 1:1).
Главными героями встречи стали нападающие хозяев Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс, которые записали на свой счёт по два гола и одной результативной передаче. Также в составе «Торонто» голом отметился Андреас Юнссон.
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 17 минут 25 секунд и результативными действиями не отметился.
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