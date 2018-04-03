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«Миннесота» вышла в плей-офф в шести сезонах подряд
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«Миннесота» вышла в плей-офф в шести сезонах подряд 

Чемпионат.com 1 час назад
«Миннесота Уайлд» гарантировал себе место в розыгрыше Кубка Стэнли после того, как «Колорадо Эваланш» не смог набрать очков в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (1:3).
Этот выход в плей-офф для «Миннесоты» стал шестым подряд. В прошлом году команда уступила «Сент-Луис Блюз» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли (1-4). Отметим, что после локаута-2004/05 «Миннесота» попала в плей-офф в восьмой раз.
За три матча до конца регулярного чемпионата «Миннесота Уайлд» занимает 4-е место в Западной конференции НХЛ с 98-ю очками.
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