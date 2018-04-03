Потасовка Овечкина и Тарасенко попала на видео

Встреча команд «Сент-Луис Блюз», за которую играет Тарасенко, и «Вашингтон Кэпиталз», клуба Овечкина, состоялась минувшей ночью.

Во время первого периода матча Овечкин выставил локоть перед проезжавшим мимо Тарасенко, а затем ударил его клюшкой по клюшке. Россияне начали толкать друг друга, однако их разнял арбитр.

Позже наставник Тарасенко в «Сент-Луис Блюз» Майк Йео объяснил, что его подопечного очень «мотивируют» матчи против соотечественников, в особенности столь успешных, как Овечкин.

«Этот парень является для Влади вызовом», — сообщил он.

Матч между «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз» завершился победой столичной команды со счетом 2:4. Тарасенко и Овечкин забросили в игре по шайбе.