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Потасовка Овечкина и Тарасенко попала на видео
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Потасовка Овечкина и Тарасенко попала на видео 

Рамблер 2 часа назад
Российские нападающие клубов Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин и Владимир Тарасенко едва не подрались на льду, сообщает «Чемпионат».
Встреча команд «Сент-Луис Блюз», за которую играет Тарасенко, и «Вашингтон Кэпиталз», клуба Овечкина, состоялась минувшей ночью.
Во время первого периода матча Овечкин выставил локоть перед проезжавшим мимо Тарасенко, а затем ударил его клюшкой по клюшке. Россияне начали толкать друг друга, однако их разнял арбитр.
Позже наставник Тарасенко в «Сент-Луис Блюз» Майк Йео объяснил, что его подопечного очень «мотивируют» матчи против соотечественников, в особенности столь успешных, как Овечкин.
«Этот парень является для Влади вызовом», — сообщил он.
Матч между «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз» завершился победой столичной команды со счетом 2:4. Тарасенко и Овечкин забросили в игре по шайбе.
Накануне на американском льду повздорили другие россияне — игрок «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и нападающий того же «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Малкину не понравились слова соотечественника, которые тот произнес во время потасовки Малкина с его одноклубником.
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