Член совета директоров КХЛ поделился мнением о перекрестного плей-офф

Член совета директоров Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Александр Медведев заявил, что перекрестного плей-офф в сезоне-2018/19 не будет.

"Думаю, что никакого перекрестного плей-офф не будет. Надо думать, чтобы вся наша страна могла смотреть финал Кубка Гагарина и болеть за Восток и Запад", — цитирует Медведева ТАСС

Также функционер рассказал о своей идее объединить некоторые клубы КХЛ, чтобы избежать их исключения.

"Эта идея не встретила поддержки", — сказал член совета директоров лиги.

По словам Медведева, тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра», которые не примут участие в следующем сезоне КХЛ, по многим объективным критериям были в конце списка лиги.

"Но, как показал пример новокузнецкого «Металлурга», на этом хоккейная жизнь не заканчивается. На каждом четвертьфинале ВХЛ (Высшей хоккейной лиги) с его участием было больше четырех тысяч зрителей и на молодежку стали больше ходить. Может быть, мы увидим реорганизацию ВХЛ, чтобы поднять ее престиж", — добавил Медведев.