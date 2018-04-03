Член совета директоров КХЛ поделился мнением о перекрестного плей-офф 

Член совета директоров Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Александр Медведев заявил, что перекрестного плей-офф в сезоне-2018/19 не будет.
"Думаю, что никакого перекрестного плей-офф не будет. Надо думать, чтобы вся наша страна могла смотреть финал Кубка Гагарина и болеть за Восток и Запад", — цитирует Медведева ТАСС.
Также функционер рассказал о своей идее объединить некоторые клубы КХЛ, чтобы избежать их исключения.
"Эта идея не встретила поддержки", — сказал член совета директоров лиги.
По словам Медведева, тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра», которые не примут участие в следующем сезоне КХЛ, по многим объективным критериям были в конце списка лиги.
"Но, как показал пример новокузнецкого «Металлурга», на этом хоккейная жизнь не заканчивается. На каждом четвертьфинале ВХЛ (Высшей хоккейной лиги) с его участием было больше четырех тысяч зрителей и на молодежку стали больше ходить. Может быть, мы увидим реорганизацию ВХЛ, чтобы поднять ее престиж", — добавил Медведев.
Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о сокращении количества клубов в КХЛ.