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Александр Медведев: «7 сентября команды КХЛ выйдут на лед и вспомнят наш любимый и знаменитый клуб „Локомотив“
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Александр Медведев: «7 сентября команды КХЛ выйдут на лед и вспомнят наш любимый и знаменитый клуб „Локомотив“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Первый президент КХЛ Александр Медведев подтвердил, что лига вернется к практике проведения матчей чемпионата 7 сентября. В этот день планируется проведение мероприятий, посвященных памяти игрокам и тренерам «Локомотива», погибшим в авиакатастрофе в 2011 году. Ярославский клуб в этот день играть не будет.
— Дань памяти можно отдавать по-разному. Был период, когда в этот день матчи не игрались, — приводит ТАСС слова Медведева. — Но после обсуждения с «Локомотивом» было принято решение, что клуб в этот день играть не будет. А команды, которые выйдут на лед, публично под камерами и при зрителях вспомнят наш любимый и знаменитый клуб «Локомотив».
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