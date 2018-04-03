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Ковальчук и Дацюк — самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ
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Ковальчук и Дацюк — самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ 

LiveSport.Ru 54 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
Портал Sports.ru составил рейтинг зарплат в Континентальной хоккейной лиге.
Самую высокую зарплату получают четыре игрока СКА. Самыми высокооплачиваемыми хоккеистами являются форварды Илья Ковальчук и Павел Дацюк, которые зарабатывают по 4,4 миллиона долларов за сезон.
Защитник Вячеслав Войнов получает 3,1 миллиона, а финский голкипер Микко Коскинен — 2,6 миллиона.
Замыкает первую пятерку защитник «Ак Барса» Андрей Марков с зарплатой в 2,6 миллиона.
Десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Илья Ковальчук (СКА) — 4,4 млн долларов
2. Павел Дацюк (СКА) — 4,4 млн  3. Вячеслав Войнов (СКА) — 3,1 млн  4. Микко Коскинен (CRF) — 2,6 млн  5. Андрей Марков («Ак Барс») — 2,6 млн  6. Илья Сорокин (ЦСКА) — 2,6 млн  7. Ян Коварж («Металлург» Мг) — 2,5 млн  8. Сергей Мозякин («Металлург» Мг) — 2,4 млн  9. Алексей Марченко (ЦСКА) — 2,2 млн  10. Максим Шалунов (ЦСКА) — 2,1 млн
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