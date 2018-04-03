Портал Sports.ru составил рейтинг зарплат в Континентальной хоккейной лиге.
Самую высокую зарплату получают четыре игрока СКА. Самыми высокооплачиваемыми хоккеистами являются форварды Илья Ковальчук и Павел Дацюк, которые зарабатывают по 4,4 миллиона долларов за сезон.
Защитник Вячеслав Войнов получает 3,1 миллиона, а финский голкипер Микко Коскинен — 2,6 миллиона.
Замыкает первую пятерку защитник «Ак Барса» Андрей Марков с зарплатой в 2,6 миллиона.
Десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Илья Ковальчук (СКА) — 4,4 млн долларов
2. Павел Дацюк (СКА) — 4,4 млн 3. Вячеслав Войнов (СКА) — 3,1 млн 4. Микко Коскинен (CRF) — 2,6 млн 5. Андрей Марков («Ак Барс») — 2,6 млн 6. Илья Сорокин (ЦСКА) — 2,6 млн 7. Ян Коварж («Металлург» Мг) — 2,5 млн 8. Сергей Мозякин («Металлург» Мг) — 2,4 млн 9. Алексей Марченко (ЦСКА) — 2,2 млн 10. Максим Шалунов (ЦСКА) — 2,1 млн