Зарыть топор войны. Радулов нужен сборной, и точка

Без Александра на чемпионате мира будет тяжело.

«Даллас» потерял формальные шансы на выход в плей-офф. Никто не мог представить, что сезон для подопечных Кена Хичкока завершится так бесславно. Громкие летние приобретения говорили о том, что эта команда будет грозной силой на Западе. Марк Мето Бен Бишоп , Александр Радулов, тренер — спец по выстраиванию оборонительных редутов. Плюс Сегин, Бенн, Клингберг. Но всё закончилось чудовищным провалом. Теперь все эти хоккеисты, за исключением травмированных, могут начинать думать об участии в чемпионате мира. Нас, конечно, больше всего интересует Радулов. Позовут — не позовут? Приедет — не приедет?

Игроков калибра Радулова ещё поискать, но какие у него конкуренты в сборной на правом фланге?

Владислав Наместников провёл отличный сезон, даже несмотря на смазанную концовку в «Рейнджерс». Всё-таки там в партнёрах у него были не Стэмкос с Кучеровым. Но он обычно играет в центре или слева.

Пока под вопросом Владимир Тарасенко , его «Сент-Луис» ещё борется и имеет хороший шанс заскочить в восьмёрку на флажке. Но даже если «блюзмены» попадут в плей-офф, пройти первый раунд им будет непросто. Реальные соперники — «Нэшвилл» и «Вегас».

Владимир немного сбавил в результативности по сравнению с предыдущими сезонами, но всё равно он — второй бомбардир команды, человек, стабильно забивающий больше 30 голов. В сборной его мощь и фантастический бросок пригодятся в любом случае.

Кирилл Капризов . Да, пусть этот 20-летний паренёк пока не блещет в плей-офф, но он — герой Пхёнчхана, лучший снайпер Олимпиады и автор золотого гола. И просто до дрожи талантливый молодой форвард.

Евгению Дадонову и его «Флориде» до прощания с шансами на плей-офф осталось совсем чуть-чуть. Если он поедет в сборную, то может воссоединиться с давним другом Шипачёвым. Конечно, если Вадима пригласят на мировое первенство.

Даже если не пригласят, Дадонов в любом случае будет полезен. Он бесстрашно дежурит на пятачке, получает тычки в спину и терпит, чтобы в нужный момент открыться и нанести разящий бросок. А ещё он умеет продавить, обвести, быть не только наконечником атак, но и сам создавать голевые моменты. После отъезда в НХЛ он стал только лучше, а в сборной всегда играет первые роли.

В общем-то, конкуренты на этом закончились. Не будем рассматривать таких игроков, как Плотников, Широков, Калинин, Телегин и иже с ними. Они, во-первых, универсалы, привычные к переводу с фланга на фланг. Во-вторых, по уровню таланта и мастерства до Радулова и близко не дотягивают.

Вопрос в том, что Олег Знарок любит брать в команду трудяг. Так, на прошлом чемпионате мира было силовое звено, оборонительное и два, собранных из игровиков. Капризову, например, места в составе тогда не нашлось, в отличие от Барабанова. Похожую ситуацию мы наблюдали на Олимпиаде.

Тренерскому штабу предстоит непростой выбор в этом году.

Радулов — шестой бомбардир НХЛ среди россиян, третий — в «Далласе». Своей страстью и невероятной самоотдачей он делает и остальных игроков вокруг себя лучше. Да от него бы не отказалась любая сборная!

В чём проблема?

Радулов в 2015 году в сборную приехал и тут же уехал — травма, полученная ещё в сезоне КХЛ, оказалась настолько серьёзной, что играть было невозможно. То же самое случилось годом ранее, тогда Александр даже не смог помочь ЦСКА в плей-офф. В тренерском штабе Олега Знарка к тому, что 47-й номер не сыграет на мировом первенстве, оба раза отнеслись с пониманием.

А уже в следующем году началось недопонимание. Радулов после окончания сезона в ЦСКА улетел в Северную Америку на переговоры, собираясь вернуться в НХЛ. И пропустил вызов в сборную. Приехал с опозданием, извинился, сослался на травму и отсутствие контракта, прошёл обследование. В заявку на чемпионат мира его решили не включать.

Стороны отрицали конфликт, но уже через несколько месяцев восстановившегося Александра не позвали на Кубок мира. Человека, который всегда выкладывался в сборной на максимуме. А следующей весной Радулов сам отказался ехать в на чемпионат мира — однолетний контракт с «Монреалем» закончился, а многолетнее соглашение с «Далласом» он подписал уже летом.

Вот и получилось, что тут недопоняли, там решили проучить, а в итоге рядом с фамилией Радулов в списке кандидатов в сборную стоит знак вопроса. Мы уже писали, что топор войны пора зарыть. Одному из лучших игроков мира и сборной надо уже решить свои вопросы и наладить отношения.

Чемпионат мира в Дании будет круче Пхёнчхана

И это главная причина, зачем сборной Радулов. То, что на мировое первенство потянутся многие звёзды НХЛ, было ясно с тех пор, как им закрыли дорогу на Олимпиаду. Мы помним, что в 2017 году в Париж и Кёльн съехалось море игроков НХЛ с приставкой топ.

И как тут сборной России без Радулова?