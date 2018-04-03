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Пять хоккеистов «Салавата Юлаева» покинули команду
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Пять хоккеистов «Салавата Юлаева» покинули команду 

ТАСС 37 минут назад
ТАСС, 3 апреля. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» не стал продлевать контракты с пятью игроками, команду покинули канадский вратарь Бен Скривенс, латвийский защитник Оскар Бартулис, защитник Максим Гончаров, а также нападающие Михаил Юньков и Евгений Коротков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Скривенс перешел в «Салават Юлаев» в июле 2017 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей в регулярном чемпионате и 11 игр — в плей-офф. В «регулярке» он провел четыре матча «на ноль», в плей-офф — один.
Бартулис перешел в уфимский клуб в конце 2017 года, защитник начинал сезон во владивостокском «Адмирале». В регулярном чемпионате за «Салават Юлаев» латвийский хоккеист провел 10 игр, записав на свой счет одну результативную передачу. В плей-офф он принял участие в четырех матчах, но не сумел отметиться результативными действиями.
Гончаров играет за «Салават Юлаев» с 2015 года. В текущем сезоне он провел в регулярном чемпионате 35 матчей и набрал пять очков (2 шайбы + 3 передачи), в 13 играх плей— офф защитник забросил одну шайбу.
Коротков стал игроком уфимского клуба в прошлом сезоне. В текущем сезоне он набрал 10 очков (1+9) в 36 матчах «регулярки», но не сумел отличиться в пяти встречах плей— офф. Юньков подписал контракт с «Салаватом» по ходу сезона. В составе команды он провел 24 матча в регулярном чемпионате, забросив две шайбы, и шесть матчей в плей-офф, также отличившись два раза.
"Салават Юлаев" в текущем сезоне занял второе место в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции. В плей-офф уфимцы дошли до второго раунда, где в семи матчах проиграли челябинскому «Трактору». В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» был сильнее омского «Авангарда» (4-3).
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