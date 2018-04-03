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Скривенс, Бартулис, Гончаров, Юньков и Коротков покинули «Салават Юлаев»
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Скривенс, Бартулис, Гончаров, Юньков и Коротков покинули «Салават Юлаев» 

SPORT24.ru 50 минут назад
Клуб КХЛ «Салават Юлаев решил не заключать новые контракты с вратарем Беном Скривенсом, защитниками Оскаром Бартулисом и Максимом Гончаровым и центральными нападающими Михаилом Юньковым и Евгением Коротковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба
31-летний Скривенс одержал 19 побед в 35 матчах регулярного чемпионата с коэффициентом надежности 2,29 и процентом отраженных бросков 91,7. Выиграл шесть из 11 матчей плей-офф, пропустив в среднем 2,14 шайбы за игру, и отразив 92,2% бросков.
28-летний Гончаров в 35 матчах „регулярки“ набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности »-4», в 13 играх плей-офф забил один гол при показателе полезности «-1».
32-летний Юньков перешел в «Салават» во время сезона, провёл за команду 24 матча и забил два гола. В плей-офф набрал 2 (2+0) очка.
30-летний Коротков в 46 матчах «регулярки» набрал 11 (4+7) очков, в 10 матчах плей-офф очков не набрал.
31-летний Бартулис перешел в уфимский клуб по ходу этого сезона из «Адмирала». За новую команду он провел10 матчей в регулярном чемпионате, сделал одну передачу и заработал показатель полезности «-1». В четырех матчах плей-офф очков не набрал при показателе полезности «-2».
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