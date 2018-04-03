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Нападающий Норман остается в «Йокерите»
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Нападающий Норман остается в «Йокерите» 

SPORT24.ru 30 минут назад
Финский клуб КХЛ «Йокерит» заключил контракт с нападающим Джоном Норманом. Об этом сообщает официальный твиттер клуба. Соглашение рассчитано на два года.
Норман в регулярном чемпионате провел 50 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал 20 передач. В 11 матчах плей-офф-2018 на его счету два гола и одна передача.
Помимо «Йокерита» шведский хоккеист в КХЛ выступал за «Торпедо». В общей сложности он сыграл 116 матчей в КХЛ, забросил 19 шайб и сделал 30 передач. В составе сборной Швеции Норман стал участником ЧМ-2016 и ОИ-2018.
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