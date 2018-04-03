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Фаворит драфта НХЛ не сыграет за сборную Швеции на ЮЧМ в Челябинске
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Фаворит драфта НХЛ не сыграет за сборную Швеции на ЮЧМ в Челябинске 

Советский спорт 1 час назад
Защитник «Френлунды» Расмус Далин пропустит юниорский чемпионат мира в Челябинске. 17-летний швед, считающийся главным фаворитом предстоящего драфта, заявил, что сезон для него завершен.
«Мне нужно восстановиться, — приводит Elite Prospects слова Далина. — Это был очень напряженный год. Многое предстоит летом. Мне нужно думать о том, что для меня лучше в перспективе. У меня впереди еще вся карьера».
В нынешнем сезоне Далин сыграл за сборную Швеции на молодежном чемпионате мира и Олимпийских играх. На МЧМ Баффало он сделал шесть голевых передач и был признан лучшим защитником.
В составе «Фрелунды» Далин набрал 20 (7+13) очков в 41 матче регулярного чемпионата и 3 (1+2) очка в шести матчах плей-офф.
Добавим, что Далин возглавляет все рейтинги перед драфтом НХЛ.
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