Расмус Далин не выступит на юниорском чемпионате мира в Челябинск

Шведский защитник Расмус Далин не выступит на юниорском чемпионате мира 2018 года в Челябинске, информирует Expressen. 17-летний игрок решил завершить сезон после того, как «Фрелунда» вылетела в четвертьфинале плей-офф чемпионата Швеции. По его словам, это решение обусловлено усталостью, так как Далин в этом сезоне уже выступил на Олимпиаде, а также молодежном чемпионате мира. В регулярном чемпионате-2017/18 Далин провел 41 матч и набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности "+4". В шести встречах плей-офф он набрал 3 (1+2) очка при полезности "+3".