ХК «Металлург» и защитник Пивцакин договорились о продлении контракта

МОСКВА, 3 апреля. / ТАСС /. Защитник Никита Пивцакин достиг договоренности о продлении контракта с хоккейным клубом «Металлург» из Магнитогорска. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

В нынешнем сезоне Пивцакин провел два матча за ЦСКА, а в начале сентября перешел в «Металлург». За магнитогорский клуб в регулярном сезоне он в 45 матчах набрал 21 очко (9 шайб + 12 передач), а в плей-офф провел 11 встреч, не набрав очки за результативность. Пивцакин является воспитанником школы омского «Авангарда», в составе молодежной сборной России он стал чемпионом мира 2011 года.

"У Пивцакина есть договоренность с «Металлургом» о новом контракте. Планируется, что он будет продлен на два года", — сообщил источник.

Магнитогорский «Металлург» является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), а также финалистом плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2017 года. В нынешнем сезоне клуб проиграл во втором раунде плей-офф «Ак Барсу».