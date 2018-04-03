Кто станет главным тренером «Спартака»? 

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Скривенс, Бартулис, Гончаров, Юньков и Коротков покинули "Салават Юлаев"

"Овечкин! Бросьте мне палку!" Юный болельщик "Вашингтона" обратился к Овечкину на русском