За «Золотую шайбу» сражаются вологодские хоккеисты

Финал Всероссийского чемпионата по хоккею «Золотая шайба» пройдет в подмосковном Дмитрове. С 4 по 6 апреля на льду встретятся сильнейшие юношеские команды 2005-2006 годов рождения. Соперничество хоккеистам из Вологды составят спортсмены из Ярославской и Курганской областей и Республики Чувашии.

На лед выйдут 64 хоккейные команды, разбитые на 16 групп. Это одни из сильнейших юношеских команд со всей страны. Соперниками вологжан станут ХК «Полет» (Рыбинск), «Зауралье» (Курган) и «Спартак» (Чебоксары). Матчи пройдут 4, 5 и 6 апреля соответственно. Для того чтобы побороться за главный приз, необходимо занять первое место в группе.

«Мальчики во второй раз выиграли областной турнир соревнований клуба «Золотая шайба», обыграв в решающем матче хоккеистов из поселка Майский со счетом 1:0, тем самым завоевав шанс выступить в финале. Это серьезная команда, которая занимается в течение 6 лет. За это время они показали высокие результаты на ведущих соревнования страны», — прокомментировал исполнительный директор Федерации хоккея Вологды Сергей Лукинов.

Добавим, 27 и 28 апреля ХК «Вологда» примет участие в турнире «Кубок Победы», который соберет 8 команд хоккеистов со всей страны. Матчи пройдут в Ледовом дворце на Пугачева, 44.