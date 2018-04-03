Ещё
За «Золотую шайбу» сражаются вологодские хоккеисты
Далее:
Читайте также:
Ещё

За «Золотую шайбу» сражаются вологодские хоккеисты 

Вологда.рф 36 минут назад
Фото: Вологда.рф
Финал Всероссийского чемпионата по хоккею «Золотая шайба» пройдет в подмосковном Дмитрове. С 4 по 6 апреля на льду встретятся сильнейшие юношеские команды 2005-2006 годов рождения. Соперничество хоккеистам из Вологды составят спортсмены из Ярославской и Курганской областей и Республики Чувашии.
На лед выйдут 64 хоккейные команды, разбитые на 16 групп. Это одни из сильнейших юношеских команд со всей страны. Соперниками вологжан станут ХК «Полет» (Рыбинск), «Зауралье» (Курган) и «Спартак» (Чебоксары). Матчи пройдут 4, 5 и 6 апреля соответственно. Для того чтобы побороться за главный приз, необходимо занять первое место в группе.
«Мальчики во второй раз выиграли областной турнир соревнований клуба «Золотая шайба», обыграв в решающем матче хоккеистов из поселка Майский со счетом 1:0, тем самым завоевав шанс выступить в финале. Это серьезная команда, которая занимается в течение 6 лет. За это время они показали высокие результаты на ведущих соревнования страны», — прокомментировал исполнительный директор Федерации хоккея Вологды Сергей Лукинов.
Добавим, 27 и 28 апреля ХК «Вологда» примет участие в турнире «Кубок Победы», который соберет 8 команд хоккеистов со всей страны. Матчи пройдут в Ледовом дворце на Пугачева, 44.
Вологда.рф: последние новости
Уроженец Вологодской области Денис Спицов победил в Toyota Challenge Cup Больше двадцати вологжан сразились в чтении вслух Воспитанники «Меридиана» завоевали золото на «Поморских сборах»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы претенденты на проведение ОИ-20265
Сборную России лишили серебра53
Голый заезд22
Кокорин обвинил Дзюбу во лжи
Капелло оценил шансы сборной России на ЧМ-2018
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение