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Кубок Гагарина привезут на церемонию закрытия чемпионата Северной военной хоккейной лиги
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Кубок Гагарина привезут на церемонию закрытия чемпионата Северной военной хоккейной лиги 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МУРМАНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Главную награду Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кубок Гагарина впервые привезут на Северный флот. Как сообщает во вторник пресс— служба СФ, акция приурочена к завершению первого чемпионата Северной военной хоккейной лиги на Кубок командующего Северным флотом.
"Специально на церемонию закрытия первых состязаний образованной в 2017 году Северной военной хоккейной лиги будет доставлен главный переходящий трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина, обладателем которого является команда СКА из Санкт-Петербурга", — сообщили в пресс-службе.
Чемпионат завершится 7 апреля. На стадионе центра морской и физической подготовки главной базы Северного флота — Североморска — состоится последняя игра состязаний. На льду встретятся команды экипажа тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — «Авианосец» и «Арктика», представляющая арктическую мотострелковую бригаду Северного флота.
Сразу после игры начнется торжественная церемония награждения победителей и призеров и закрытия чемпионата. В церемонии примут участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов и почетные гости, среди которых многократный чемпион мира и олимпийских игр Александр Мальцев. После этого состоится фотосессия команд — участниц флотского чемпионата. Болельщики и любители хоккея также смогут сфотографироваться с хоккеистами, с Кубком Гагарина и Кубком командующего Северным флотом.
В чемпионате Северного военной хоккейной лиги принимают участие двадцать хоккейных команд объединений, соединений и воинских частей флота. Состязания продолжаются с 13 января. За это время было проведено свыше 70 игр, встречи команд проходили на двенадцати хоккейных площадках в различных гарнизонах Северного флота.
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