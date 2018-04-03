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Челябинский хоккеист Вячеслав Войнов зарабатывает 3,1 млн долларов в год
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Челябинский хоккеист Вячеслав Войнов зарабатывает 3,1 млн долларов в год 

АиФ 3 апреля 2018
Фото: АиФ
В рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ вошли многие челябинцы, в топе бывший защитник «Трактора» Вячеслав Войнов, сообщает портал Sports.ru.
Воспитанники челябинских хоккейных школ «Трактор», «Мечел» («Белые медведи»), сегодня в основном играющие за «СКА» и «ЦСКА» обнародовали свой доход за сезон 2017-2018.
Вячеслав Войнов — 3,1 млн долларовМаксим Шалунов — 2,1 млн долларовЕвгений Медведев — 1,9 млн, Антон Белов — 1,8 млн, Валерий Ничушкин — 1,8 млн, Антон Бурдасов — 1,8 млн, Никита Нестеров — 1,6 млн, Максим Карпов — 1,4 млн, Сергей Шумаков — 1,4 млн, Евгений Бирюков — 1,2 млн долларов.
Как пишут составители рейтинга, спортивный портал, источниками информации стали как сами игроки, так и их агенты, менеджеры клубов. Указанные цифры — это гарантированная зарплата за новый сезон до вычета налога, но и без учета премиальных.
В целом около миллиона долларов составляет зарплата всех звёзд КХЛ.
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