Челябинский хоккеист Вячеслав Войнов зарабатывает 3,1 млн долларов в год

В рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ вошли многие челябинцы, в топе бывший защитник «Трактора» Вячеслав Войнов , сообщает портал Sports.ru

Воспитанники челябинских хоккейных школ «Трактор», «Мечел» («Белые медведи»), сегодня в основном играющие за «СКА» и «ЦСКА» обнародовали свой доход за сезон 2017-2018.

Как пишут составители рейтинга, спортивный портал, источниками информации стали как сами игроки, так и их агенты, менеджеры клубов. Указанные цифры — это гарантированная зарплата за новый сезон до вычета налога, но и без учета премиальных.

В целом около миллиона долларов составляет зарплата всех звёзд КХЛ.