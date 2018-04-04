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Эберле и Пулок сыграют за сборную Канады на чемпионате мира-2018
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Эберле и Пулок сыграют за сборную Канады на чемпионате мира-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле и его одноклубник защитник Райан Пулок выступят на чемпионате мира-2018 за сборную Канады.
Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Артур Стэйпл. Накануне о своём желании сыграть на мировом первенстве объявил ещё один хоккеист из «Айлендерс», лучший бомбардир НХЛ среди новичков Мэтью Барзал.
Эберле в нынешнем сезоне провёл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт 59 (25+34) результативных баллов при показателе полезности «+3» и 19 минутах штрафа. Пулок стал вторым защитником «Айлендерс» по результативности, набрав в 66 встречах 30 (9+21) очков при показателе полезности «-6» и 14 минутах штрафного времени.
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