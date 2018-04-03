И. Воробьёв: у России перед ЧМ-2018 будет не так много свободных ребят из НХЛ

Тренер олимпийской сборной России Илья Воробьёв поделился ожиданиями от игр Еврочелленджа.

«Немцы всегда отличаются качественным, рабочим хоккеем. Сейчас у них помоложе команда, так как тоже идёт плей-офф. Нас ждут интересные игры, соперник физически наверняка неплохо готов. Нужно хорошо работать. Надеюсь, что в Сочи на наши матчи придут люди.

Ребята молодые, мы всем объявили, что и как. Международные игры — это развитие. Есть шанс постучаться в первую команду, попробовать попасть на чемпионат мира.

У Береглазова своя жизнь. Он попробовал себя в НХЛ. Если бы получилось, то все бы говорили по-другому. Дальше должен продолжать работать, новый виток в жизни. В «Магнитке» есть ещё талантливый Дронов, но на данный момент решили, что надо посмотреть других ребят. Дронова мы знаем.