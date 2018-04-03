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И. Воробьёв: у России перед ЧМ-2018 будет не так много свободных ребят из НХЛ
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И. Воробьёв: у России перед ЧМ-2018 будет не так много свободных ребят из НХЛ 

Чемпионат.com 40 минут назад
Тренер олимпийской сборной России Илья Воробьёв поделился ожиданиями от игр Еврочелленджа.
«Немцы всегда отличаются качественным, рабочим хоккеем. Сейчас у них помоложе команда, так как тоже идёт плей-офф. Нас ждут интересные игры, соперник физически наверняка неплохо готов. Нужно хорошо работать. Надеюсь, что в Сочи на наши матчи придут люди.
Ребята молодые, мы всем объявили, что и как. Международные игры — это развитие. Есть шанс постучаться в первую команду, попробовать попасть на чемпионат мира.
У Береглазова своя жизнь. Он попробовал себя в НХЛ. Если бы получилось, то все бы говорили по-другому. Дальше должен продолжать работать, новый виток в жизни. В «Магнитке» есть ещё талантливый Дронов, но на данный момент решили, что надо посмотреть других ребят. Дронова мы знаем.
Со Знарком и Витолиньшем общаемся, но в мерах разумного. У них в голове сейчас своя серия в плей-офф. Да, к чемпионату мира прибавятся представители из НХЛ. У нас в этом отношении не так много свободных ребят», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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