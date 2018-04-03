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Джонатан Тэйвз не приедет на чемпионат мира-2018
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Джонатан Тэйвз не приедет на чемпионат мира-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз отказался от участия в чемпионате мира-2018, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Скотт Пауэрс. Напомним, «Чикаго» потерял шансы на участие в Кубке Стэнли. Канадский нападающий в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 74 встречах, сумев записать на свой счёт 52 (20+32) очка при показателе полезности "-1" и 47 минутах штрафного времени. В среднем на льду Тэйвз проводил около 20 минут за игру.
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