Джонатан Тэйвз не приедет на чемпионат мира-2018 

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз отказался от участия в чемпионате мира-2018, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Скотт Пауэрс. Напомним, «Чикаго» потерял шансы на участие в Кубке Стэнли. Канадский нападающий в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 74 встречах, сумев записать на свой счёт 52 (20+32) очка при показателе полезности "-1" и 47 минутах штрафного времени. В среднем на льду Тэйвз проводил около 20 минут за игру.
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