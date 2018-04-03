Артем Лукоянов: Сегодня играть было даже легче, чем ожидали

— Сложная игра, но это плей-офф и здесь все матчи должны быть напряженными. В Челябинске всегда тяжело играть. Здесь всегда полные трибуны. «Трактор», наверняка, хотел порадовать своих болельщиков. Вратарь у них отличный. Думаю, счет по игре. У них были моменты, у нас. Нам больше повезло, мы забили. Готовимся к следующему матчу.

— Психологически на команде сказалась шайба, пропущенная за 17 секунд до конца второго периода? — Нет. По сути они ничего такого во втором периоде не сделали. Гол забили хороший, он их завел, помог встряхнуться. Мы в том моменте сыграли неправильно, завтра нам покажут ошибки. Нужно убирать такие ошибки.

Иван Вишневский : Не намерены проигрывать серию «Ак Барсу» со счетом 0-4 — Игра «Трактора» изменилась по равнению с казанскими матчами? — В Казани игры более напряженные. Сегодня более свободно играли. Наверное, и мы лучше подготовились. Сегодня играть было даже легче, чем ожидали.

— Принципиально завершить серию послезавтра? — Не хочется думать 4-0 или 4-1. Думаем о следующем матче, хотим, чтобы он был победным. Как будет в итоге посмотри, — передает слова Лукоянова пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что после этой встречи «Ак Барс» повел в серии со счетом 3-0. Следующий матч серии пройдет в Челябинске 5 апреля.