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Альберт Яруллин: Оспаривать удаления не имеет смысла, все оправданы
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Альберт Яруллин: Оспаривать удаления не имеет смысла, все оправданы 

Советский спорт 49 минут назад
Фото: Чемпионат.com
— Это плей-офф. Игра была упорная. Команды хорошо действовали тактически, выполняли установку тренера.
— Соперник чем-то удивил по сравнению с первыми двумя матчами? — Команда очень хорошая, у них поставлена игра. Они придерживались своего хоккея.
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— В первом периоде было много удаления. С чем это связано? — Накал. Это плей-офф, эмоции. Оспаривать удаления не имеет смысла, все оправданы.
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— Пропустили за 17 секунд до конца второго периода. Насколько такие голы выбивают из колеи? — Да, обидно в конце пропускать. Но в раздевалке поговорили, сказали, что ничего страшного не случилось, играем дальше, — передает слова Яруллина пресс-служба «Ак Барса».
Добавим, что после этой встречи «Ак Барс» повел в серии со счетом 3-0. Следующий матч серии пройдет в Челябинске 5 апреля.
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