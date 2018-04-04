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Прайс вышел на 1-е место в истории «Монреаля» по матчам среди вратарей
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Прайс вышел на 1-е место в истории «Монреаля» по матчам среди вратарей 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Монреаль Канадиенс» на домашнем льду принимал «Виннипег Джетс» и уступил со счётом 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 0:1).
Ворота «Монреаля» защищал канадский голкипер Кэри Прайс, для которого эта игра стала 557-й в карьере. Он вышел на первое место в истории клуба по матчам среди вратарей, обогнав Жака Планта. В нынешнем сезоне Прайс одержал 16 побед в 48 играх при коэффициенте надёжности 3,09 и проценте отражённых бросков 90,1. За карьеру в клубе (Прайс играет в «Канадиенс» с 2007 года) голкипер выиграл 286 матчей из 557 при коэффициенте надёжности 2,46 и проценте отражённых бросков 91,8.
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