Иван Вишневский: «Трактору» нужно больше играть в равных составах"

Защитник «Трактора» Иван Вишневский после третьего матча финальной серии Восточной конференции против «Ак Барса» (1:2 ОТ) подчеркнул, что его команде не повезло в овертайме. Отметим, что в минувшей встрече хоккеист записал на свой счет заброшенную шайбу.