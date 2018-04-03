Иван Вишневский: «Трактору» нужно больше играть в равных составах" 

Защитник «Трактора» Иван Вишневский после третьего матча финальной серии Восточной конференции против «Ак Барса» (1:2 ОТ) подчеркнул, что его команде не повезло в овертайме. Отметим, что в минувшей встрече хоккеист записал на свой счет заброшенную шайбу.
— Здорово, что забили в конце второго, в третьем не удалялись, игра была ровная, получалось создавать моменты, проводить больше времени в атаке, но в овертайме нам не повезло, — цитирует пресс-служба КХЛ Вишневского. — Старались играть проще, меньше удаляться, но в начале первого периода были ненужные нарушения, «5х5» игра получается лучше. Неправильное решение принял при первом голе — надо было играть по клюшке, а не по шайбе. Конечно, не хочется проигрывать 0-4 в серии, будем настраиваться. В следующей игре нужно играть больше в равных составах, так у нас появляются моменты.