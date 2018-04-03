Хоккейный «Спартак» может возглавить Андрей Николишин 

Московский клуб «Спартак», который впервые за последние шесть сезонов вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, может поменять главного тренера, который и сумел добиться с командой этого успеха. Вадиму Епанчинцеву руководители «красно-белых» готовы предпочесть Андрея Николишина.
Епанчинцев проводил свой первый сезон в КХЛ и сразу вывел «Спартак» в восьмерку сильнейших в Западной конференции, напоминает «Спорт-экспресс». Однако переговоры по продлению контракта с 42-летним специалистом зашли в тупик и функционеры московского клуба стали склоняться к варианту с Николишиным.
Николишин работал в двух клубах КХЛ — «Тракторе» и "Амуре", при этом в челябинской команде он, как и Епанчинцев, в свой первый тренерский сезон сумел попасть в плей-офф Кубка Гагарина. В случае назначения Николишина в штаб московской команды войдет белорусский тренер Владимир Цыплаков, работавший с ним в «Тракторе».