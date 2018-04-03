Хоккейный «Спартак» может возглавить Андрей Николишин

Епанчинцев проводил свой первый сезон в КХЛ и сразу вывел «Спартак» в восьмерку сильнейших в Западной конференции, напоминает «Спорт-экспресс». Однако переговоры по продлению контракта с 42-летним специалистом зашли в тупик и функционеры московского клуба стали склоняться к варианту с Николишиным.