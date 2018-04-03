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Итоги дня в МХЛ: вторые матчи полуфинальных серий плей-офф
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Итоги дня в МХЛ: вторые матчи полуфинальных серий плей-офф 

Чемпионат.com 1 час назад
В Молодёжной хоккейной лиге завершились вторые матчи полуфиналов плей-офф. Петербургский «СКА-1946» уверенно победил челябинских «Белых Медведей», встреча завершилась со счётом 4:1, дублем отметился Павел Кукштель. Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.
Ярославский «Локо» на домашнем льду оказался сильнее нижнекамского «Реактора», игра завершилась со счётом 4:0. Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославского коллектива.
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