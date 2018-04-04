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Малкин признан самым ценным хоккеистом «Питтсбурга» в регулярном сезоне НХЛ
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Малкин признан самым ценным хоккеистом «Питтсбурга» в регулярном сезоне НХЛ 

RT на русском 12 часов назад
Фото: Вести.Ru
Российский нападающий Евгений Малкин был признан самым ценным хоккеистом «Питтсбург Пингвинз» по итогам регулярного сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Призы были также вручены защитнику Крису Летангу за высокое спортивное мастерство и верность хоккею, вратарю Мэтту Мюррею за заслуги перед командой. Лучшим хоккеистом по версии игроков стал капитан Сидни Кросби. Ранее российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о конфликте со своим соотечественником, форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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