Алексей Яшин: Уверен, ЦСКА будет биться до конца

В первой игре было заметно, что команда Олега Знарка многие эпизоды доигрывает не до конца. Не знаю, с чем это было связано. Возможно, с перерывом после предыдущей серии с «Локомотивом», когда СКА неделю отдыхал. Бывает, без игровой практики теряется тонус и происходит неконтролируемая потеря концентрации на льду.

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Уже во втором и третьем матчах эта проблема исчезла, питерцы стали гораздо надежнее действовать в обороне и при реализации моментов у чужих ворот. У них остались отдельные ошибки на заднем фланге, как в эпизоде со вторым голом ЦСКА в последнем матче, а также неважная игра в большинстве. Но в целом сейчас мы видим классический СКА, с которым очень трудно любому сопернику.

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газета «Известия». В случае победы СКА в четвертом матче ЦСКА окажется в очень непростом положении. Но хоронить заранее команду Никитина нельзя. У его коллектива явно есть характер и возможность навязать сопернику свою волю. Уверен, ЦСКА будет биться до конца, — передает слова Яшина

Добавим, что после трех матчей счет в серии до четырех побед 2-1 в пользу СКА. Следующая встреча пройдет 4 апреля в Москве, пятый матч состоится 6 числа в Петербурге.