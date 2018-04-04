Ещё
Алексей Яшин: Уверен, ЦСКА будет биться до конца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Яшин: Уверен, ЦСКА будет биться до конца 

Советский спорт 1 час назад
В первой игре было заметно, что команда Олега Знарка многие эпизоды доигрывает не до конца. Не знаю, с чем это было связано. Возможно, с перерывом после предыдущей серии с «Локомотивом», когда СКА неделю отдыхал. Бывает, без игровой практики теряется тонус и происходит неконтролируемая потеря концентрации на льду.
Юрий Карандин: ЦСКА работает на багаже, накопленном Квартальновым
Уже во втором и третьем матчах эта проблема исчезла, питерцы стали гораздо надежнее действовать в обороне и при реализации моментов у чужих ворот. У них остались отдельные ошибки на заднем фланге, как в эпизоде со вторым голом ЦСКА в последнем матче, а также неважная игра в большинстве. Но в целом сейчас мы видим классический СКА, с которым очень трудно любому сопернику.
Прохоркин пропустит все матчи серии с ЦСКА
В случае победы СКА в четвертом матче ЦСКА окажется в очень непростом положении. Но хоронить заранее команду Никитина нельзя. У его коллектива явно есть характер и возможность навязать сопернику свою волю. Уверен, ЦСКА будет биться до конца, — передает слова Яшина газета «Известия».
Добавим, что после трех матчей счет в серии до четырех побед 2-1 в пользу СКА. Следующая встреча пройдет 4 апреля в Москве, пятый матч состоится 6 числа в Петербурге.
Советский спорт: последние новости
«Нефтяник» сократил отставание от «СКА-Невы» в серии 1/2 финала плей-офф ВХЛ Эркка Вестерлунд: Сегодня был хороший баланс между защитой и нападением «Салават Юлаев» расстался с пятью хоккеистами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду забил «ножницами» в ворота «Ювентуса»
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Горько: когда будет свадьба Шараповой9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение