Эксперт: петербургский СКА многие эпизоды доигрывает не до конца

Российский хоккеист, двукратный призер Олимпийских игр Алексей Яшин прокомментировал игру петербургского СКА в финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции. Слова специалиста приводит газета «Известия»

"В первой игре было заметно, что команда Олега Знарка многие эпизоды доигрывает не до конца. Не знаю, с чем это было связано. Возможно, с перерывом после предыдущей серии с «Локомотивом», когда СКА неделю отдыхал.

Бывает, без игровой практики теряется тонус и происходит неконтролируемая потеря концентрации на льду", — сказал эксперт.

Также Яшин отметил, что на данный момент СКА находится в своей лучшей форме.

"Уже во втором и третьем матчах эта проблема исчезла, питерцы стали гораздо надежнее действовать в обороне и при реализации моментов у чужих ворот.

У них остались отдельные ошибки на заднем фланге, как в эпизоде со вторым голом ЦСКА в последнем матче, а также неважная игра в большинстве. Но в целом сейчас мы видим классический СКА, с которым очень трудно любому сопернику", — добавил он.

Ранее нападающий СКА Патрик Торесен поделился мнением о предстоящем четвертом матче финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА.