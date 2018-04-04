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Эксперт: петербургский СКА многие эпизоды доигрывает не до конца
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Эксперт: петербургский СКА многие эпизоды доигрывает не до конца 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский хоккеист, двукратный призер Олимпийских игр Алексей Яшин прокомментировал игру петербургского СКА в финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции. Слова специалиста приводит газета «Известия».
"В первой игре было заметно, что команда Олега Знарка многие эпизоды доигрывает не до конца. Не знаю, с чем это было связано. Возможно, с перерывом после предыдущей серии с «Локомотивом», когда СКА неделю отдыхал.
Бывает, без игровой практики теряется тонус и происходит неконтролируемая потеря концентрации на льду", — сказал эксперт.
Также Яшин отметил, что на данный момент СКА находится в своей лучшей форме.
"Уже во втором и третьем матчах эта проблема исчезла, питерцы стали гораздо надежнее действовать в обороне и при реализации моментов у чужих ворот.
У них остались отдельные ошибки на заднем фланге, как в эпизоде со вторым голом ЦСКА в последнем матче, а также неважная игра в большинстве. Но в целом сейчас мы видим классический СКА, с которым очень трудно любому сопернику", — добавил он.
Ранее нападающий СКА Патрик Торесен поделился мнением о предстоящем четвертом матче финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА.
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