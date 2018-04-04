Кучеров — 3-й игрок в истории «Тампы», сделавший 60 голевых передач за сезон

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» отметился голевой передачей. На 26-й минуте россиянин помог Брейдену Пойнту открыть счет в матче.

Этот голевой пас стал для Кучерова 60-м в сезоне. Таким образом, Никита стал всего третьим игроком в истории «молний», которому покорилась эта отметка. В последний раз 60 и более голевых передач за сезон в составе «Тампы» отдавал Мартен Сен-Луи в сезоне 2010/11 — тогда он ассистировал партнерам 68 раз.