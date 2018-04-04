3 очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Детройт»

«Коламбус» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 в овертайме. Дубль в этой встрече на счету форвард «Блю Джэкетс» Кэма Аткинсона, победную шайбу забросил Пьер-Люк Дюбуа.

Форвар Артемий Панарин провел на площадке 24 минуты 20 секунд. За это время он набрал 3 (1+2) очка. Его шайба в третьем периоде перевела игру в овертайм. Голкипер Сергей Бобровский отразил 23 броска из 27.

Регулярный чемпионат

"Коламбус" — «Детройт» — 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0)

Наши: Панарин (24:20/4/-1)— Свечников (10:35/2/0).