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«Монреаль» уступил «Виннипегу», «Флорида» победила «Нэшвилл»
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«Монреаль» уступил «Виннипегу», «Флорида» победила «Нэшвилл» 

Чемпионат.com 17 минут назад
Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.
«Монреаль Канадиенс» на домашнем льду принимал «Виннипег Джетс» и уступил со счётом 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 0:1).
Российский форвард «Канадиенс» Никита Щербак провёл на льду 10 минут 39 секунд и заработал "-1" за полезность.
«Флорида Пантерз» на своей площадке победил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).
Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Его одноклубник Максим Мамин провёл на льду 10 минут 44 секунды.
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