Чемпионат НХЛ. Холл устроил бенефис в матче с «рейнджерами»

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В матче «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» отличился канадский форвард «дьяволов» Тейлор Холл, который сам забил два гола и дважды ассистировал партнерам. В итоге его команда победила со счетом 5:2.

Уже к 10-й минуте «Нью-Джерси» вел со счетом 3:0. Холл забил второй гол и помог отличиться Бутчеру. Гости в конце первого периода сократили отставание, но «дьяволы» усилиями тех же Бутчера и Холла снова увеличили отрыв и довели матч до победы.