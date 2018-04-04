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Чемпионат НХЛ. Холл устроил бенефис в матче с «рейнджерами»
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Чемпионат НХЛ. Холл устроил бенефис в матче с «рейнджерами» 

Вести.Ru 12 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В матче «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» отличился канадский форвард «дьяволов» Тейлор Холл, который сам забил два гола и дважды ассистировал партнерам. В итоге его команда победила со счетом 5:2.
Уже к 10-й минуте «Нью-Джерси» вел со счетом 3:0. Холл забил второй гол и помог отличиться Бутчеру. Гости в конце первого периода сократили отставание, но «дьяволы» усилиями тех же Бутчера и Холла снова увеличили отрыв и довели матч до победы.
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