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Никита Кучеров впервые в карьере сделал 60 результативных передач в сезоне
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Никита Кучеров впервые в карьере сделал 60 результативных передач в сезоне 

Чемпионат.com 1 час назад
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ принимал на домашнем льду «Бостон Брюинз» и одержал крупную победу со счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).
Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут 39 секунд, за которые отметился одной результативной передачей, которая стала для него 60-й в этом сезоне. Кучеров, проводящий пятый сезон в НХЛ, впервые добрался до этой отметки. Прежний личный рекорд форварда равнялся 45 передачам в сезоне-2016/17.
Кучеров продолжает располагаться на втором месте в зачёте бомбардиров НХЛ. На его счету 98 (38+60) очков в 78 матчах.
Видео юбилейной передачи можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».
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