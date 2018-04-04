Никита Кучеров впервые в карьере сделал 60 результативных передач в сезоне

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ принимал на домашнем льду «Бостон Брюинз» и одержал крупную победу со счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут 39 секунд, за которые отметился одной результативной передачей, которая стала для него 60-й в этом сезоне. Кучеров, проводящий пятый сезон в НХЛ, впервые добрался до этой отметки. Прежний личный рекорд форварда равнялся 45 передачам в сезоне-2016/17.

Кучеров продолжает располагаться на втором месте в зачёте бомбардиров НХЛ. На его счету 98 (38+60) очков в 78 матчах.

Видео юбилейной передачи можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».