Кучеров с партнерами «всухую» переиграл «Бостон»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошел еще один матч, в котором сумел отличиться российский легионер. Команда Никиты Кучерова «Тампа-Бэй Лайтнинг» не без его участия сумела «всухую» переиграть соперников из «Бостон Брюинз». Счет матча — 4:0.

"Молнии" довольно долго раскачивались в домашней встрече, заставив своих поклонников попереживать. Но в дальнейшем болельщики «Тампы» могут быть довольны: Пойнт, Хедман, Куниц и Миллер обеспечили «Лайтнинг» победу. Кучеров принял участие в первом голе своей команды точной передачей.