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Кучеров с партнерами «всухую» переиграл «Бостон»
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Кучеров с партнерами «всухую» переиграл «Бостон» 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошел еще один матч, в котором сумел отличиться российский легионер. Команда Никиты Кучерова «Тампа-Бэй Лайтнинг» не без его участия сумела «всухую» переиграть соперников из «Бостон Брюинз». Счет матча — 4:0.
"Молнии" довольно долго раскачивались в домашней встрече, заставив своих поклонников попереживать. Но в дальнейшем болельщики «Тампы» могут быть довольны: Пойнт, Хедман, Куниц и Миллер обеспечили «Лайтнинг» победу. Кучеров принял участие в первом голе своей команды точной передачей.
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