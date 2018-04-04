Ещё
«Аризона» разгромила «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Аризона» разгромила «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Калгари Флэймз» на домашнем льду проиграла «Аризоне Койотс» со счетом 1:4, сообщает "Советский спорт".
Самыми результативными игроками матча стали игроки победившей команды: защитник Кевин Коннотон и нападающие Кристиан Фишер и Макс Доми.
НХЛ — регулярный чемпионат
Калгари Флэймз (Калгари) — Аризона Койотс (Глендейл) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0:1 — Паник (Коннотон, Келлер) — 03:48 (5x5)
0:2 — Коннотон (Доми, Мерфи) — 16:39 (5x5)
0:3 — Фишер (Арчибальд, Перлини) — 22:18 (5x5)
1:3 — Шор (Лазар, Бартковски) — 24:32 (5x5)
1:4 — Строум (Доми) — 52:50 (5x5)
Газета.Ru: последние новости
"Нью-Джерси" разгромил "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ Эксперт: петербургский СКА многие эпизоды доигрывает не до конца Эксперт: ЦСКА нужно улучшать игровую дисциплину и реализацию моментов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Роналду забил «ножницами» в ворота «Ювентуса»
Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Задержан экс-директор РФБ Домани1
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение