«Аризона» разгромила «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ 

«Калгари Флэймз» на домашнем льду проиграла «Аризоне Койотс» со счетом 1:4, сообщает "Советский спорт".
Самыми результативными игроками матча стали игроки победившей команды: защитник Кевин Коннотон и нападающие Кристиан Фишер и Макс Доми.
НХЛ — регулярный чемпионат
Калгари Флэймз (Калгари) — Аризона Койотс (Глендейл) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0:1 — Паник (Коннотон, Келлер) — 03:48 (5x5)
0:2 — Коннотон (Доми, Мерфи) — 16:39 (5x5)
0:3 — Фишер (Арчибальд, Перлини) — 22:18 (5x5)
1:3 — Шор (Лазар, Бартковски) — 24:32 (5x5)
1:4 — Строум (Доми) — 52:50 (5x5)