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«Аризона» одержала победу над «Калгари»
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«Аризона» одержала победу над «Калгари» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Аризона» обыграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Койоты» одержали четверту победу в последних четырех матчах.
Регулярный чемпионат
"Калгари" — «Аризона» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Паник — 14 (Коннотон, Келлер), 3:48 — 0:1. Коннотон — 11 (Доми, Мерфи), 16:39 — 0:2. Фишер — 14 (Арчибальд, Перлини), 22:18 — 0:3. Шор — 5 (Лазар, Бартковски), 24:32 — 1:3. Стром — 3 (Доми), 52:50 — 1:4.
Вратари: Гиллис — Раанта.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 43 (8+17+18) — 21 (8+7+6).
4 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome.
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