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«Чикаго» Анисимова на выезде потерпел поражение от «Виннипега»
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«Чикаго» Анисимова на выезде потерпел поражение от «Виннипега» 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Twitter «Виннипега»
«Чикаго Блэкхоукс» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дубль оформил Эндрю Копп. Еще по одной шайбе забросили Дастин Бафлин и Кайл Коннор.
У гостей автором единственного гола стал Брент Сибрук.
Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов результативными действиями не отметился.
"Виннипег" завершил сезон «регулярки» на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, «Чикаго» — 13.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Виннипег Джетс" (Виннипег) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
1:0 — Бафлин (Уилер, Лайне) — 15:12 (5x3),
2:0 — Коннор — 20:34,
3:0 — Копп (Лаури, Танев) — 23:56,
4:0 — Копп (Армиа) — 26:35 (4x5),
4:1 — Сибрук (Кейн, Мерфи) — 29:08
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