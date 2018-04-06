«Виннипег» одержал победу над «Калгари» в матче НХЛ 

«Виннипег Джетс» переиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Виннипеге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Блейк Уилер и Пол Штястны. У гостей шайбу забросил Спенсер Фу.
Эта победа позволила «Джетс» занять второе место в турнирной таблице Западной конференции.
"Калгари" потерпел девятое поражение в последних десяти встречах регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат "Виннипег Джетс" (Канада, Виннипег) — «Калгари Флэймз» (Канада, Калгари) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) 1:0 — Уилер (Бафлин, Коннор) — 19:13; 2:0 — Штястны (Шьяро, Элерс) — 32:59; 2:1 — Фу (Стоун, Баклунд) — 35:14