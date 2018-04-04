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Финский наставник Эркка Вестерлунд покинул «Салават Юлаев»
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Финский наставник Эркка Вестерлунд покинул «Салават Юлаев» 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» и главный тренер команды Эркка Вестерлунд приняли совместное решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Клуб благодарит Эркку Вестерлунда за проделанную работу и желает удачи в новых начинаниях.
В сезоне-2017/18 команда выиграла дивизион Чернышева и заняла второе место в Восточной конференции. В 56 матчах регулярного сезона «Салават Юлаев» набрал 93 очка, выиграв 26 игр в основное время, четыре — в овертайме и одну по буллитам. Команда проиграла 20 матчей в основное время, потерпела два поражения в овертайме и три — по буллитам.
В плей-офф «юлаевцы» выбыли на стадии полуфинала конференции. В первом раунде уфимский клуб победил «Авангард» — 4:3 в серии, во втором — проиграл «Трактору» — 3:4.
Исполняющим обязанности главного тренера «Салавата Юлаева» назначен Николай Цулыгин.
Российский стадион: последние новости
Финский наставник Эркка Вестерлунд покинул "Салават Юлаев" Наши в НХЛ. Результаты игрового дня регулярного чемпионата "Ак Барс" дома одолел "Трактор" во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина
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