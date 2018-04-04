Финский наставник Эркка Вестерлунд покинул «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» и главный тренер команды Эркка Вестерлунд приняли совместное решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Клуб благодарит Эркку Вестерлунда за проделанную работу и желает удачи в новых начинаниях.

В сезоне-2017/18 команда выиграла дивизион Чернышева и заняла второе место в Восточной конференции. В 56 матчах регулярного сезона «Салават Юлаев» набрал 93 очка, выиграв 26 игр в основное время, четыре — в овертайме и одну по буллитам. Команда проиграла 20 матчей в основное время, потерпела два поражения в овертайме и три — по буллитам.

В плей-офф «юлаевцы» выбыли на стадии полуфинала конференции. В первом раунде уфимский клуб победил «Авангард» — 4:3 в серии, во втором — проиграл «Трактору» — 3:4.

Исполняющим обязанности главного тренера «Салавата Юлаева» назначен Николай Цулыгин.