Ещё
Ковальчук и Дацюк признаны самыми высокооплачиваемыми игроками КХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ковальчук и Дацюк признаны самыми высокооплачиваемыми игроками КХЛ 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Первые четыре места в рейтинге зарплат заняли игроки петербургского клуба СКА. Помимо Ильи Ковальчука и Павла Дацюка, которые являются самыми дорогими хоккеистами лиги, в список попали Вячеслав Войнов и Микко Коскинен.
Рейтинг составил спортивный портал Sports.ru:
1. Илья Ковальчук (СКА) — $4,4 млн;
1. Павел Дацюк (СКА) — $4,4 млн;
3. Вячеслав Войнов (СКА) — $3,1 млн;
4. Микко Коскинен (СКА) — $2,6 млн;
4. Андрей Марков («Ак Барс») — $2,6 млн;
4. Илья Сорокин (ЦСКА) — $2,6 млн;
7. Ян Коварж («Металлург») — $2,5 млн;
8. Сергей Мозякин («Металлург») — $2,4 млн;
9. Алексей Марченко (ЦСКА) — $2,2 млн;
10. Максим Шалунов (ЦСКА) — $2,1 млн
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
СКА обыграл ЦСКА в Москве Геннадий Орлов: «Халк – один из героев «Порту» В декабре Валуеву сделают операцию на руки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боксер спас людей после гибели5
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Задержан экс-директор Российской федерации баскетбола6
Нурмагомедов и Лобов устроили стычку в отеле10
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение