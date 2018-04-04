Ковальчук и Дацюк признаны самыми высокооплачиваемыми игроками КХЛ 

Первые четыре места в рейтинге зарплат заняли игроки петербургского клуба СКА. Помимо Ильи Ковальчука и Павла Дацюка, которые являются самыми дорогими хоккеистами лиги, в список попали Вячеслав Войнов и Микко Коскинен.
Рейтинг составил спортивный портал Sports.ru:
1. Илья Ковальчук (СКА) — $4,4 млн;
1. Павел Дацюк (СКА) — $4,4 млн;
3. Вячеслав Войнов (СКА) — $3,1 млн;
4. Микко Коскинен (СКА) — $2,6 млн;
4. Андрей Марков («Ак Барс») — $2,6 млн;
4. Илья Сорокин (ЦСКА) — $2,6 млн;
7. Ян Коварж («Металлург») — $2,5 млн;
8. Сергей Мозякин («Металлург») — $2,4 млн;
9. Алексей Марченко (ЦСКА) — $2,2 млн;
10. Максим Шалунов (ЦСКА) — $2,1 млн