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Проворов стал 2-м российским защитником в истории, забросившим 17 шайб за сезон
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Проворов стал 2-м российским защитником в истории, забросившим 17 шайб за сезон 

Чемпионат.com 8 апреля 2018
Фото: SPORT24.ru
Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отличился заброшенной шайбой в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0, после двух периодов).
Это его 17-я шайба в сезоне. До него больше голов в одном сезоне НХЛ удавалось забить только одному защитнику из России — Сергею Гончару (пять раз, включая рекорд сезона-2001/02 — 26 шайб). Борис Миронов и Андрей Марков ни разу не забросили больше 16 шайб, Олег Твердовский и Алексей Житник останавливались на 15 точных бросках.
В этом сезоне на счету Проворова 41 (17+24) очко в 82 матчах.
Видео гола можно посмотреть в «твиттере» Broad Street Hockey.
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