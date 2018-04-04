Малкин: для «Питтсбурга» пришло время войти в историю

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями перед началом плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Мы знаем, что у нас отличная команда. И мы понимаем, что дело не только в игроках. Есть еще тренеры. Есть клуб. Все вносят свой вклад. Мы приходим на тренировки, приходим в это здание.

Мы все вместе, все работают ради победы. Последние два года укрепили нашу веру в себя. Мы знаем, что у нас отличная команда. Пришло время победить и войти в историю. Это удивительное чувство. У нас есть отличный шанс", — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Он отметил, что всегда будет верить в свою команду.

"Я всегда буду верить в нас. Я вижу наших ребят каждый день. Мы все по-прежнему очень хотим победить. Если бы мы не попали в плей-офф, я был бы очень зол. Просто бы не понял, если бы сезон завершился через три дня", — добавил Малкин.

"Питтсбург" побеждал в Кубке Стэнли два предыдущих сезона. Три Кубка подряд не выигрывала ни одна команда после «Нью-Йорк Айлендерс» в начале 1980-х годов, которым удалось сделать это четырежды кряду.