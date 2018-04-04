Евгений Малкин: Для «Питтсбурга» пришло время войти в историю

«Мы знаем, что у нас отличная команда. И мы понимаем, что дело не только в игроках. Есть еще тренеры. Есть клуб. Все вносят свой вклад. Мы приходим на тренировки, приходим в это здание.

Мы все вместе, все работают ради победы. Последние два года укрепили нашу веру в себя. Мы знаем, что у нас отличная команда. Пришло время победить и войти в историю. Это удивительное чувство. У нас есть отличный шанс.

Я всегда буду верить в свою команду. Я всегда буду верить в нас. Я вижу наших ребят каждый день. Мы все по-прежнему очень хотим победить. Если бы мы не попали в плей-офф, я был бы очень зол. Я просто бы не понял, если бы сезон завершился через три дня», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ Малкин провел 76 матчей, в которых забросил 42 шайбы и отдал 54 результативные передачи