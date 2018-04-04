Назван ориентировочный состав сборной на ЧМ-2018 по хоккею

Ориентировочный состав сборной России на чемпионат мира 2018

4 мая, ровно через месяц, стартует чемпионат мира в Дании. Сборная России в статусе олимпийских чемпионов постарается завоевать золотые медали впервые с 2014 года. Мы решили прикинуть, каким будет состав российской команды в Копенгагене, учитывая взгляды Олега Знарка и турнирную ситуацию в НХЛ.

Вратари

В принципе, тренерский штаб сборной России может смело брать в Копенгаген олимпийскую бригаду вратарей и не прогадает. Игорь Шестёркин не провёл в плей-офф ни одного матча, но разве этого когда-то мешало ему получать вызовы в национальную команду? Кажется, у второго вратаря СКА бессрочный абонемент в сборную. Илья Сорокин, в свою очередь, способен быть как основным вратарём, так и бэкапом. Свой уровень он держит. Многое будет зависеть от позиции по Василию Кошечкину . Да, магнитогорский великан выиграл олимпийское золото, добротно проведя турнир в Пхёнчхане. Однако нельзя не принимать во внимание его возраст. Сможет ли Кошечкин выдержать два крупных международных турнира в статусе первого номера? Звать опытного голкипера на лавку нет никакого смысла. К тому же в розыгрыше Кубка Гагарина к нему было немало вопросов.

Ну и, наконец, НХЛ. После первого раунда могут освободиться Андрей Василевский и Сергей Бобровский. Причём, учитывая свободное падение «Тампы», ещё не известно, у кого больше шансов приехать в Данию. Здесь и сейчас оба заняты в своих клубах, но есть смысл придержать для них место в заявке. А вот Антона Худобина тренерский штаб вряд ли рассматривает всерьёз. Есть сомнения и насчёт того, что до Копенгагена доедет дебютант этого энхаэловского сезона Александр Георгиев , хотя он заслужил шанса больше, чем тот же Шестёркин.

Защитники

Оборона — это та линия, которая в меньшей степени претерпит большие изменения по сравнению с Пхёнчханом. Вряд ли к кому-то из защитников, игравших на Олимпиаде, могут быть большие претензии. У Знарка есть три готовые пары. Нестеров, Киселевич, Гавриков и Войнов — сильнейшие российские защитники, выступающие в КХЛ. Спорить с этим сложно. Зуб — один из трёх, наряду с Гавриковым и Войновым, защитник СКА, который провёл этот плей-офф от корки до корки. С Зубаревым не всё так однозначно, тренерский штаб СКА наверняка будет выбирать между ним и Динаром Хафизуллиным, который не поехал на Олимпиаду из-за травмы. Хафизуллин мобильнее что Зубарева, что другого олимпийца Алексея Марченко

Марченко, к слову, не впечатляет. Игорь Никитин даёт ему игровое время, но пока Алексей не выглядит железным кандидатом в сборную. Собственно, почти полностью проведённая в запасе Олимпиада тоже говорит о многом. Рискнём предположить, что в Данию он не поедет. Зимой тренерский штаб сборной отдал предпочтение Егору Яковлеву, а не Никите Трямкину . Весной этот выбор может встать снова. Трямкин наигрывается в первой паре олимпийской сборной, а его конкурент неплохо выглядит в розыгрыше Кубка Гагарина.

Чем заграница нам поможет? С защитниками в НХЛ у нас и так туговато, а тут ещё чуть ли не все, словно сговорившись, оказались недоступны для сборной. Антипин выбыл до конца сезона, Куликов ещё может вернуться в строй, но его «Виннипег» намерен забраться дальше первого раунда. В плей-офф попали Проворов, Зайцев, Орлов и Емелин. Миронов вернулся в Россию, но без игровой практики его вряд ли позовут на чемпионат мира. Вот и остаётся один-единственный Задоров, который ещё может запрыгнуть с «Колорадо» в плей-офф. Если нет, то welcome на чемпионат мира. Никита за этот сезон добился заметного прогресса. Его силовые приёмы и подключения в атаку могут стать хитами датского турнира. Впрочем, одно место в заявке для игрока из НХЛ тренерскому штабу всё-таки стоит придержать. Например, для Проворова, чьей «Филадельфии» будет непросто пройти дальше первого раунда.

Нападающие

А вот с атакой полнейшая путаница. Предсказать даже на 70%, кого из нападающих Знарок включит в итоговую заявку, крайне трудно. Для начала нет никакой ясности с тем, поедут ли в Данию Илья Ковальчук с Павлом Дацюком. Они исполнили мечту, выиграв олимпийское золото, но будет ли теперь у них мотивация играть за сборную России? А в случае с Дацюком ребром стоит вопрос здоровья. После окончания розыгрыша Кубка Гагарина может выясниться, что ветерану необходим отдых, а то и очередной курс лечения.

Очевидно, что в Копенгагене Знарок будет опираться на связки Гусев — Капризов и Андронов — Телегин. Если они будут здоровы, то совершенно точно примут участие в чемпионате мира. А вот дальше сплошные вопросы. С одной стороны, есть олимпийские чемпионы Калинин, Каблуков, Барабанов, Прохоркин, Широков, Шипачёв Мозякин , а с другой — не допущенные до участия в Играх Валерий Ничушкин Сергеем Плотниковым . Кроме того, стоит держать в голове капитана олимпийской сборной Дмитрия Кагарлицкого, который наиграл на свой первый чемпионат мира.

Ближе всех к тому, чтобы попасть в заявку, Барабанов. Он, в отличие от того же Широкова, регулярно попадает в состав СКА. Прохоркин после возвращения с Олимпиады попал в немилость к Знарку, а на игре Калинина, видимо, сказываются последствия травмы, полученной в Пхёнчхане. Плотников играет на месте Капризова, но в сборной будет Кирилл, а не его питерский заменитель. В то, что на чемпионат мира поедет Сергей Мозякин, верится с трудом. Он и на Олимпиаде был блуждающим форвардом, взятым исключительно из-за дефицита кадров. В Дании подбор исполнителей ожидается куда богаче.

Настоящая головная боль может сопровождать Знарка при выборе центральных нападающих. Особенно если до Дании не сможет добраться Дацюк. Брать ли Вадима Шипачёва на чемпионат мира — та ещё задачка. На групповых этапах 87-й номер рвёт всех и вся, а ближе к решающим матчам пропадает с радаров. Его зажали в запас сначала на Олимпиаде, а потом и в серии с ЦСКА, так что слабо верится, что Знарок сохранил веру в некогда одного из сильнейших центров страны. Если он и возьмёт Вадима в Копенгаген, то скорее от безысходности.

Пока Евгений Малкин Евгением Кузнецовым вступают в перепалку и готовятся к плей-офф, для сборной России освобождаются Артём Анисимов и Владислав Наместников. Оба провели противоречивый сезон. Оба вряд ли тянут на системообразующих центров, способных вести игру сборной. Однако отказываться от них глупо. Анисимов с Наместниковым прежде всего старательные ребята, способные сыграть по заданию. А если поставить к ним креативных партнёров, могут и расцвести, что мы видели на клубной практике.

Чуть ли не главный вопрос, связанный с составом сборной на чемпионат мира: позовёт ли Знарок Радулова? А второй по важности вопрос: согласится ли Радулов? Все мы знаем непростую историю взаимоотношений между главным тренером сборной и одним из лучших форвардов страны, но пора в этой истории поставить точку. Мы верим в перезагрузку. Звезда «Далласа» хорош ещё и тем, что ему совершенно нет разницы, с какими партнёрами выходить на лёд. Оттого возможные проблемы с центрами его не должны смущать.