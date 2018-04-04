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«Коламбус» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля
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«Коламбус» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Коламбус»
В прошлом поединке «Коламбус» дожал дома в овертайме «Детройт» (5:4), одержав свою восьмую победу в последних десяти матчах.
Все прогнозы на хоккей
«Коламбус» продолжает борьбу за топ-тройку Столичного дивизиона. При этом «Блу Джекет» делят второе-третье места как раз с «Питтсбургом», но «Нью-Джерси» и «Филадельфия» также отстают всего на два очка. В списке травмированных защитники Дин Кукан и Маркус Нутиваара, нападающие Джош Андерсон, Лукаш Седлак и Ник Фолиньо. Российский вратарь Сергей Бобровский идет на серии из трех побед подряд и выиграл 10 из последних 11 матчей, в которых принимал участие. Нападающий Артемий Панарин в последней игре с «Детройтом» набрал 3 (1+2) очка, и идет на серии из четырех результативных игр кряду, в которых набрал 11 (2+9) очков.
В последних играх «Коламбус» действует достаточно результативно, но в целом «Блу Джекетс» делают ставку на оборону и надежность Бобровского. В среднем за матч команда пропускает 2,71 шайбы — это 9-й показатель в НХЛ.
«Питтсбург»
В прошлом матче «Питтсбург» дома проиграл «Вашингтону» (1:3). «Пингвинз» продолжают чередовать победы и поражения, и в последних 10 матчах проиграли пять раз.
Как мы уже сказали, главная задача «Питтсбурга» удержать второе место Столичного дивизиона в борьбе с «Коламбусом», «Нью-Джерси» и «Филадельфией». Четыре команды разделяет лишь два очка. В списке травмированных нападающие Картер Роуни и Дэрек Брассар. Российский нападающий Евгений Малкин набирает очки два матча подряд, а в последних пяти поединках на его счету одна шайба и четыре передачи.
«Питтсбург» делает ставку на атаку. У команды мощная линия нападения со средней результативностью в 3,26 шайб за матч (6-й показатель), а также абсолютно лучшее в НХЛ большинство — 25,9% реализации. Однако игра в обороне оставляет желать лучшего — 3,05 пропущенных шайб в среднем за матч и 20-е место в Лиге.
Прогноз
«Коламбус» и «Питтсбург» принципиальные соперники. Каждая игра команд — это битва. При этом в текущем сезоне во всех трех встречах сильнее оказывался «Питтсбург» — дважды в серии буллитов. Учитывая историю противостояний и более сильную атаку «Пингвинз», рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 2,23.
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