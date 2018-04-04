«Коламбус» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля

«Коламбус»

В прошлом поединке «Коламбус» дожал дома в овертайме «Детройт» (5:4), одержав свою восьмую победу в последних десяти матчах.

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В последних играх «Коламбус» действует достаточно результативно, но в целом «Блу Джекетс» делают ставку на оборону и надежность Бобровского. В среднем за матч команда пропускает 2,71 шайбы — это 9-й показатель в НХЛ.

«Питтсбург»

В прошлом матче «Питтсбург» дома проиграл «Вашингтону» (1:3). «Пингвинз» продолжают чередовать победы и поражения, и в последних 10 матчах проиграли пять раз.

Как мы уже сказали, главная задача «Питтсбурга» удержать второе место Столичного дивизиона в борьбе с «Коламбусом», «Нью-Джерси» и «Филадельфией». Четыре команды разделяет лишь два очка. В списке травмированных нападающие Картер Роуни и Дэрек Брассар. Российский нападающий Евгений Малкин набирает очки два матча подряд, а в последних пяти поединках на его счету одна шайба и четыре передачи.

«Питтсбург» делает ставку на атаку. У команды мощная линия нападения со средней результативностью в 3,26 шайб за матч (6-й показатель), а также абсолютно лучшее в НХЛ большинство — 25,9% реализации. Однако игра в обороне оставляет желать лучшего — 3,05 пропущенных шайб в среднем за матч и 20-е место в Лиге.

Прогноз

«Коламбус» и «Питтсбург» принципиальные соперники. Каждая игра команд — это битва. При этом в текущем сезоне во всех трех встречах сильнее оказывался «Питтсбург» — дважды в серии буллитов. Учитывая историю противостояний и более сильную атаку «Пингвинз», рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 2,23.